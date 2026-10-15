Тактико-специальные учения спецподразделений Росгвардии прошли в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области провели плановые тактико-специальные учения на полигоне в Софрино, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе занятий росгвардейцы совершенствовали навыки огневой, тактической и медицинской подготовки, оттачивая слаженность действий при выполнении служебно-боевых задач.

Сотрудники спецподразделений отработали гранатометание, действия по отражению нападения условной диверсионной группы на движущуюся автомобильную колонну, а также провели штурм здания, в ходе которого совершенствовали взаимодействие внутри боевых групп при обнаружении и нейтрализации условных преступников. Отдельным этапом занятий было оказание первой помощи условно раненому бойцу и его эвакуации из опасной зоны.

Регулярное проведение подобных тренировок позволяет сотрудникам СОБР и ОМОН поддерживать боевую готовность и совершенствовать навыки выполнения задач в условиях сложной оперативной обстановки.