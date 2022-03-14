РИАМО - 14 мар. Суд признал законным постановление подмосковного управления ФАС России о привлечении ООО «Арина» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управление по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства приняло решение о признании в действиях ООО «Арина» и ООО «Ашстрой» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения. Реализация данного сговора привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Было выдано обязательное для исполнения предписание, по которому ООО «Арина» надлежало представить в управление документальные подтверждения исполнения предписания в трехдневный срок после устранения нарушения.

Из-за неисполнения компанией предписания управление вынесло постановление о привлечении фирмы к административной ответственности. ООО «Арина» не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления областного УФАС России.

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