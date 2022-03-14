РИАМО - 14 мар. Суд признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении ООО «Мед Арт» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компании надлежит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка от «Мед Арт» без его согласия. На основании обращения в отношении фирмы было возбуждено административное расследование.

По итогам расследования, региональное УФАС России вынесло постановление о привлечении компании к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал «Мед Арт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

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