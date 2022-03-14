РИАМО - 14 мар. Члены фракции партии «Единая Россия» в столичном парламенте поучаствовали в заседании оперативного штаба Московского городского регионального отделения партии и Московской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного парламента.

«Я уверен, к тому, что происходит, надо относиться как ко времени возможностей для развития бизнеса, организации нового», - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что, несмотря на уход многих иностранных компаний из РФ, сферы бизнеса остаются. Этим сейчас могут пользоваться возможностью жители России.

«Наша общая задача – это, в первую очередь, актуализация нормативно-правовой базы, которая позволит российской и московской экономике в эти непростые санкционные времена сделать рывок», - сказал он.

По словам зампреда Госдумы, секретаря Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого, сейчас в России жизнь меняется и как раньше уже не будет.

«Наша задача сегодня – преодолеть новые вызовы, и для этого нужны совместные усилия предпринимательского сообщества, исполнительной и законодательной власти как на столичном, так и на федеральном уровне. В новых условиях Москва может стать примером для всей страны», - уточнил Толстой.

Он отметил, что нужна максимальная свобода действий для предпринимателей, а сковывающие и ограничивающие нормы и законы должны быть отменены.

Президент МТТП Владимир Платонов напомнил, что за последние годы столица не раз сталкивалась с общемировыми и общероссийскими экономическими кризисами.

«Многие эксперты неоднократно пророчили нам падение валового регионального продукта, снижение уровня жизни и прочие катастрофические последствия. Так было и в 2008 году, и в 2015-м, и в 2020-м, после прихода ковида. Но каждый раз Москва выходила из кризисных ситуаций еще сильнее, чем была», - сказал Платонов.

Он подчеркнул, что в мегаполисе существует огромный резерв прочности за счет системно выстроенной экономики и формирования благоприятного предпринимательского климата, сложилось общественное согласие власти и гражданского общества.

Геополитическая ситуация обострилась в мире после того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине.

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