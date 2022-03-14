РИАМО - 14 мар. Члены фракции партии «Единая Россия» в столичном парламенте поучаствовали в заседании оперативного штаба Московского городского регионального отделения партии и Московской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба столичного парламента.
«Я уверен, к тому, что происходит, надо относиться как ко времени возможностей для развития бизнеса, организации нового», - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он добавил, что, несмотря на уход многих иностранных компаний из РФ, сферы бизнеса остаются. Этим сейчас могут пользоваться возможностью жители России.
По словам зампреда Госдумы, секретаря Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого, сейчас в России жизнь меняется и как раньше уже не будет.
«Наша задача сегодня – преодолеть новые вызовы, и для этого нужны совместные усилия предпринимательского сообщества, исполнительной и законодательной власти как на столичном, так и на федеральном уровне. В новых условиях Москва может стать примером для всей страны», - уточнил Толстой.
Он отметил, что нужна максимальная свобода действий для предпринимателей, а сковывающие и ограничивающие нормы и законы должны быть отменены.
Президент МТТП Владимир Платонов напомнил, что за последние годы столица не раз сталкивалась с общемировыми и общероссийскими экономическими кризисами.
Он подчеркнул, что в мегаполисе существует огромный резерв прочности за счет системно выстроенной экономики и формирования благоприятного предпринимательского климата, сложилось общественное согласие власти и гражданского общества.
Геополитическая ситуация обострилась в мире после того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине.
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