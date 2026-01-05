Россияне оказались заблокированы на острове в Йемене

Российские туристы оказались в заблокированы на острове Сокотра в Йемене из-за отмены рейсов, что связано с приостановкой авиасообщения. Об этом сообщило российское посольство в Йемене, передает ТАСС .

«На Сокотре находится несколько десятков россиян, которые не могут покинуть остров», — говорится в заявлении посольства.

Ранее дипломаты отметили, что ограничения на авиасообщение с архипелагом затруднили возвращение туристов в Йемен. В настоящее время ведется сбор данных о находящихся на острове российских граждан, а также поддерживается круглосуточное взаимодействие с Департаментом Ситуационно-кризисного центра МИД России, МЧС и авиационными властями Йемена.

Кроме того, дипломаты напомнили, что Россия не рекомендует своим гражданам поездки на этот остров в туристических целях.

Остров Сокотра — это уникальное место, расположенное в Аденском заливе, в пределах Йеменского архипелага. Он известен своим необычным природным разнообразием и уникальной флорой и фауной. Сокотра привлекает туристов своими природными красотами и возможностями для экотуризма.

