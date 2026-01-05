Нa RT состоялась премьера первой части фильма «Жены. Сильные духом»

На RT вышла первая часть фильма «Жены. Сильные духом», посвященного женщинам, которые ежедневно поддерживают и помогают раненым бойцам СВО в их восстановлении и реабилитации.

Кинокартина посвящена отважным женщинам, которые помогают встать на ноги, дарят любовь и возвращают веру в жизнь тем, кто защищает Россию.

Кроме того, все желающие могут посмотреть фильм «Сильные духом. Белый свет» — о бойцах Бобре, Юге и Хабарике, потерявших зрение из-за ранений в зоне СВО.

Ранее RT представил новый фильм под названием «Наемники», в котором раскрывается история тысяч иностранцев, заключающих контракты с украинской армией с целью получения прибыли от военных действий.

