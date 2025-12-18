RT .Док представил новый фильм под названием «Наемники», в котором раскрывается история тысяч иностранцев, заключающих контракты с украинской армией с целью получения прибыли от военных действий.

В этой документальной ленте показаны методы вербовки иностранных бойцов через украинские посольства и рекрутинговые агентства по всему миру. Сами боевики именуют свою деятельность «сафари» или «охотой на русских». Однако зачастую именно они становятся «добычей» в этом конфликте.

Значительное число иностранных наемников погибает, а их близкие не получают никаких компенсаций от украинского правительства. Подобная участь постигла, к примеру, колумбийца Джона Мехиа. Другие оказываются в плену и подвергаются тюремному заключению, как, например, британец Джеймс Андерсон, захваченный в районе Курска и приговоренный к 19 годам лишения свободы.

А те немногие, кому удается покинуть зону боевых действий (например, американский неонацист Кент Маклеллан), продолжают заниматься неблаговидной деятельностью, становясь вербовщиками и подыскивая новых претендентов на участие в боях за денежное вознаграждение.

