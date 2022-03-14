РИАМО - 14 мар. Сотрудники «МособлЕИРЦ» организовали поход в цирк семьям с детьми из Донецка, которые временно проживают на территории бывшего пионерлагеря в Озерах, сообщается на сайте компании.

60 детей от 3 до 18 лет пригласили на цирковое представление в Коломне.

«Многие дети оказались в цирке впервые. Как они радовались, аплодировали, кричали «Браво!» - сказала и.о. начальника управления «Озеры» компании Елена Мачнева.

Самые смелые ребята вышли на арену и ассистировали клоуну, отчего радости и смеха в зале только прибавилось.

Двухчасовое цирковое представление очень понравилось детям. Цирк-шапито «Корона» - один из самых больших передвижных цирков в РФ - порадовал и качеством номеров и профессионализмом артистов, а еще – гуманным подходом к цирковому делу: в представлениях не участвуют животные.

«Спасибо всем сотрудникам «МособлЕИРЦ» – тем, кто вышел с инициативой пригласить детей в цирк, тем, кто организовал этот выезд, кто купил билеты на представление ребятам из Донецка. Они передали самые искренние и теплые слова признательности и благодарности!» - сказал руководитель регионального направления «Юг» компании Карэн Папикян.

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