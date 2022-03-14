РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино создал открытый Telegram-чат для связи с пациентами. Подписаться на него можно по ссылке: https://t.me/bal_roddom, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые пациенты! Мы создали чат для взаимосвязи пациентов Балашихинского роддома в Саввине и руководства учреждения. Здесь вы сможете задать вопрос, быстро решить проблемы, связаться с лечащим врачом при необходимости. Чат работает по принципу «вопрос-ответ», т. е. на обращения участников отвечают представители отделений медучреждения», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы задать вопрос, необходимо указать ФИО, срок беременности, фамилию лечащего врача и далее описать проблему.

В чате не допускается размещение информации, относящейся к сведениям о состоянии здоровья, включая диагноз, результаты анализов, медобследования, наличие заболевания, о виде медвмешательства, его последствиях, результатах оказания медпомощи. Данная информация предоставляется участником чата представителю медучреждения в личных сообщениях.

Администрация чата не рекомендует размещать в ленте чата свои персональные данные. Их нужно высылать в личные сообщения представителю отделения, ответившему на обращение в ленте чата.