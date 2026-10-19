В Шатуре заложили вишневый сад к столетию школы № 1

Школа № 1 в Шатуре 17 октября отметила столетие. К юбилею здесь заложили вишневый сад и вручили награды учителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа № 1 появилась на 10 лет раньше, чем Шатура на карте Подмосковья. Первый звонок для детей рабочих Шатурской ГРЭС прозвучал в небольшом деревянном здании поселка Черное Озеро во время строительства электростанции. В 1935 году ученики переехали в большую кирпичную школу.

Сегодня школа — один из флагманов образования в округе. Здесь учатся более 900 детей и работают 65 педагогов. В учреждении развивают цифровые технологии, действуют центр детских инициатив и 3D-лаборатории. На юбилейном празднике учителям вручили награды.

«В этом году у нас много успехов в различных направлениях. Это конкурсы профессионального мастерства, призеры и победители регионального этапа, это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, это победители и призеры различных творческих конкурсов», — отметил директор школы № 1 Максим Степанов.

К юбилею школы приурочили строительство спортивного ядра. Работы находятся на завершающем этапе. Здесь появятся площадка для сдачи норм ГТО, футбольное поле и беговые дорожки.

В день столетия школы заложили вишневый сад. Он стал подарком от главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.