Российские туристы не отменяют поездки во Францию из-за протестов

Российские туроператоры пока не фиксируют отмены или переносы туров во Францию из-за протестов. Однако путешественникам стоит избегать мест проведения акций и заранее планировать маршрут поездки, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На данный момент отмен и возвратов поездок во Францию из-за протестов мы не фиксируем. Такие путешествия обычно планируют заранее: туристы покупают билеты, бронируют отели, согласуют отпуск и школьные каникулы», — сказал эксперт РСТ, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Он подчеркнул, что делать вывод о массовом отказе от направления пока рано, так как кратковременные события не всегда сразу отражаются на спросе.

Эксперт добавил, что планировавшим поездку во Францию россиянам необходимо внимательно следить за обстановкой, а также в дни массовых протестов обходить места их проведения и большие скопления людей.

Протесты вспыхнули 21 сентября, когда старшеклассники в пригороде Парижа вышли на улицы из-за нехватки учителей и плохого состояния школ. Вскоре к ним присоединились студенты, профсоюзы и фермеры, недовольные ростом цен и сокращением рабочих мест. На прошедших выходных акции протеста охватили города по всей стране.

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