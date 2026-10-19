В Подольске открыли второй сезон литературной гостиной в усадьбе Плещеево

Литературная гостиная памяти поэта Александра Перепечина начала второй сезон 17 октября в усадьбе Плещеево в Подольске. На встрече представили книгу стихов и песен Арины Чекановой «Не бойся, проживи!», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Литературная гостиная посвящена Александру Перепечину — владельцу усадьбы Плещеево в XVIII веке, поэту и цензору типографии Московского университета.

Руководитель проекта Павел Быков открыл вечер одой Перепечина, посвященной Екатерине II. Он рассказал о связи поэта с подольской землей и исследовании его наследия. Изучение архивов и периодики XVIII века показало, что Перепечин писал философскую и любовную лирику, а также торжественные оды по канонам своего времени.

Главным событием стала презентация книги «Не бойся, проживи!» поэта, актрисы и артистки Москонцерта Арины Чекановой. Лейтмотивом программы стали образы Орфея и Эвридики — путь поэта к свету через испытания и готовность идти до конца ради любви и творчества. Стихи и авторские песни Чекановой прозвучали под аккомпанемент двух гитар.

«Мы открываем каждую встречу стихами Перепечина. Его поэзия звучит современно и выразительно», — отметил организатор литературной гостиной Павел Быков.

По его словам, проект призван не только изучить биографию поэта и переиздать его произведения, но и возродить литературные традиции усадьбы, объединить современных авторов, музыкантов и слушателей. В новом сезоне здесь продолжатся регулярные творческие встречи с писателями, поэтами и музыкантами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.