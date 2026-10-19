Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт отметил 60-летие

История института началась в 1966 году с открытия Дмитровского рыбопромышленного техникума в поселке Рыбное. Он готовил кадры, проводил переподготовку и повышение квалификации работников рыбохозяйственного комплекса СССР. В 1995 году появился Дмитровский филиал Астраханского государственного технического университета (АГТУ), где начали готовить специалистов с высшим образованием. В январе 2013 года Росрыболовство объединило Дмитровский рыбопромышленный колледж и филиал АГТУ в единый институт.

В юбилейном мероприятии 16 октября участвовали ветераны вуза, представители Федерального агентства по рыболовству и коллеги из АГТУ. Представители руководства агентства и университета поблагодарили коллектив за сохранение профессиональных традиций и пожелали успехов в подготовке специалистов.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина поздравила институт от имени главы муниципалитета Михаила Шувалова. Она вручила директору Анне Солоненко и лучшим сотрудникам благодарственные письма руководителя округа.

Анна Солоненко удостоена звания «Почетный работник рыбного хозяйства России». Медалью «Ветеран рыбного хозяйства России» награждены Михаил Вундцеттель, Олег Ковалев, Ирази Вагабов и Нина Лапина.

«ДРТИ — одно из ведущих учебных заведений не только Подмосковья, но и страны. Здесь готовят высококвалифицированные кадры, востребованные в разных уголках нашей страны», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.