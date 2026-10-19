В Рузском округе поздравили с Днем отца многодетных участников СВО

Депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев посетил многодетных отцов — участников специальной военной операции в поселках Тучково и Дорохово Рузского округа. Он поздравил их со Всероссийским Днем отца и вручил памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Тучково Владимир Вшивцев поблагодарил многодетного отца — участника СВО за верность родительскому и воинскому долгу, достойное воспитание детей. За чашкой чая они обсудили будни большой семьи и вопросы, которые волнуют родителей.

В Дорохово к поздравлениям присоединился депутат совета депутатов Рузского округа Андрей Рыбальченко. Гости пообщались с еще одним многодетным участником СВО и его детьми, узнали о бытовых вопросах семьи и вручили подарки. Отдельно обсудили возможности адресной помощи. В администрации подчеркнули, что обращения семей участников СВО не остаются без внимания.

«Быть отцом — это большая ответственность, требующая духовной силы, терпения и постоянного личного примера. А когда мужчина, будучи многодетным отцом, встает на защиту Родины ради будущего своих детей и всей страны, это вызывает самое глубокое уважение», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он также назвал таких отцов примером мужества, патриотизма и благородства для подрастающего поколения.

«Пусть в их домах всегда царят уют, взаимопонимание и любовь, а дети растут достойными, смелыми и добрыми людьми», — сказал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Он поблагодарил земляков за труд, стойкость и верность гражданским и семейным ценностям.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.