РИАМО - 14 мар. Кадастр на прошлой неделе получили 55 объектов жилой недвижимости в 6 муниципалитетах Подмосковья: 6 жилых домов и 49 таунхаусов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Больше всего объектов на учет поставили в городском округе Истра – 49 таунхаусов: это 21 объект в поселке «Футуро Парк» в деревне Покровское и 28 домов в составе ЖК «Парк Фонте» в деревне Красный Поселок.

Еще кадастр получили 2 дома, расположенные в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. Также на кадастровый учет поставили жилой дом на улице Заречной в поселке Свердловский городского округа Щелково и дом в ЖК «Солнечный град» в деревне Ворщиково городского округа Воскресенск.

Кроме того, кадастр получили проблемный дом ЖК «Олимп» на улице Профсоюзной городского округа Клин и дом №57 в составе ЖК «Ангелово-Резиденц» городского округа Красногорск.