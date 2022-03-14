РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мар. В КДЦ «Навигатор» Щелкова прошла межмуниципальная военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», участие в которой приняли 70 юнармейцев из 14 команд, сообщается в группе «Юнармия городской округ Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам игры лучшими стали: 1 место - городской сборный отряд ОСО ВПК «Каскад», 2 место - отряд «Каскад» МБОУ СОШ №10, 3 место - отряд «Максимум» гимназии №2.

Помощь в организации и проведении военно-патриотической игры оказали военнослужащие в/ч 26178, 38-й бригады ВДВ, Чкаловского гарнизона, представители МУ МВД России «Щелковское», ветеранские организации, сотрудники КДЦ «Навигатор» и МАУДО «Центр «Романтик».