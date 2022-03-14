РИАМО - 14 мар. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 772 случая коронавируса. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Одинцовском округе (68), Раменском округе (64), Красногорске (47), Люберцах и Балашихе (по 35), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 29 случаев заражения за сутки выявили в Электростали и Подольске, 28 – в Павловском Посаде, по 26 – в Химках, Серпухове и Мытищах, по 24 – в Дмитровском округе и Королеве, 21 – в Сергиево-Посадском округе, 20 – в Богородском округе, 19 – в Орехово-Зуевском округе, по 18 – в Истре и Егорьевске.

Еще 16 случаев Covid-19 подтвердили в Ленинском округе, 15 – в Ступине, 14 – в Коломне, по 13 – в Домодедове и Щелкове, по 10 – в Долгопрудном, Шатуре и Фрязине, по 9 –в Волоколамском округе, Воскресенске, Луховицах и округе Пушкинский, 8 – в Дзержинском, по 7 – в Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском и Электрогорске.

По 5 случаев заболевания зафиксировали в Солнечногорске и Лыткарине, по 4 – в Рузском округе, Бронницах и Клину, по 3 – в Зарайске и Пущине, по 2 – в Наро-Фоминском округе, Жуковском и Котельниках, по 1 – в Ивантеевке, Власихе, Можайском округе, Озерах, Реутове, Серебряных Прудах, Талдомском округе и Чехове.

Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Дубне, Звездном городке, Красноармейске, Лобне, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявили 951 588 случаев коронавирусной инфекции, скончались 14 509 Covid-пациентов, выздоровели и выписались 906 265 человек.

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