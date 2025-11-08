Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки возросло до 14
Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщает РИА Новости.
«Общее число известных жертв достигло 14», — сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Также сообщалось, что на борту грузового самолета, потерпевшего крушение в штате Кентукки, находились 3 члена экипажа.
На опубликованных кадрах виден огромный столб дыма после крушения воздушного судна.
Самолет принадлежал компании UPS. Самолет потерпел крушение в среду.
