Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки возросло до 14 Общество сегодня в 03:31

Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщает РИА Новости.

«Общее число известных жертв достигло 14», — сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг. Ранее сообщалось о 13 погибших. Также сообщалось, что на борту грузового самолета, потерпевшего крушение в штате Кентукки, находились 3 члена экипажа. На опубликованных кадрах виден огромный столб дыма после крушения воздушного судна. Самолет принадлежал компании UPS. Самолет потерпел крушение в среду.