Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки возросло до 14

Общество

Число погибших в результате крушения грузового самолета в американском штате Кентукки выросло до 14, сообщает РИА Новости.

«Общее число известных жертв достигло 14», — сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Также сообщалось, что на борту грузового самолета, потерпевшего крушение в штате Кентукки, находились 3 члена экипажа.

На опубликованных кадрах  виден  огромный столб дыма после крушения воздушного судна.

Самолет принадлежал компании UPS. Самолет потерпел крушение в среду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.