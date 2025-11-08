В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал человек
В Саратове в результате атаки БПЛА, по предварительной информации, пострадал человек, губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Кроме того, есть повреждения в жилом секторе.
На месте работают все необходимые экстренные службы.
Ранее сообщалось, что около 10 взрывов было слышно в небе над Саратовской областью. Регион пытаются атаковать беспилотники ВСУ.
Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.
