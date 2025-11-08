сегодня в 04:17

В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал человек

В Саратове в результате атаки БПЛА, по предварительной информации, пострадал человек, губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале .

Кроме того, есть повреждения в жилом секторе.

На месте работают все необходимые экстренные службы.

Ранее сообщалось, что около 10 взрывов было слышно в небе над Саратовской областью. Регион пытаются атаковать беспилотники ВСУ.

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.