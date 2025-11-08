SHOT: около 10 взрывов раздались в небе над Саратовской областью
Около 10 взрывов было слышно в небе над Саратовской областью. Регион пытаются атаковать беспилотники ВСУ, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, ночью были слышны громкие хлопки и звуки сирен тревоги. По предварительной информации, сбито уже несколько воздушных целей.
Официального подтверждения информации не поступало.
Ранее сообщалось, что аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.
