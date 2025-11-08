сегодня в 03:50

SHOT: около 10 взрывов раздались в небе над Саратовской областью

Около 10 взрывов было слышно в небе над Саратовской областью. Регион пытаются атаковать беспилотники ВСУ, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, ночью были слышны громкие хлопки и звуки сирен тревоги. По предварительной информации, сбито уже несколько воздушных целей.

Официального подтверждения информации не поступало.

Ранее сообщалось, что аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.