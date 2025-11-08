Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения

сегодня в 02:23

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Время возобновления работы аэропорта не уточняется.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Федеральное агентство воздушного транспорта в ночь на 6 ноября ввело масштабные ограничения на работу аэропортов в девяти регионах России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.