сегодня в 04:04

Трамп заявил, что ни один представитель США не поедет на саммит G20 в ЮАР

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в Южно-Африканской Республике, сообщает RT .

Он отметил, что причина тому — якобы имеющие место в стране нарушения прав человека.

«Ни один официальный представитель правительства США не будет присутствовать, пока продолжаются эти нарушения прав человека», — подчеркнул Трамп.

Выступая на бизнес-форуме в Майами, американский лидер Дональд Трамп не только подтвердил свой бойкот предстоящего саммита «Большой двадцатки», но и охарактеризовал политическую систему страны как «коммунистическую тиранию»