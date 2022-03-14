РИАМО - 14 мар. Соцсеть VK организует общественный совет по поддержке предпринимателей. Он призван помочь представителям МСП адаптироваться к работе в актуальных условиях и учесть их интересы в развитии бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«Мы понимаем, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества», – заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.

По его словам, с помощью соцсети «ВКонтакте» более 2 млн предпринимателей продвигают свои товары и услуги. Платформа «Бизнес ВКонтакте» позволяет найти инструемнты для запуска и развития своего дела в Сети.

В состав общественного совета вошли президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин, руководитель бизнес-юнита «Классифайды, малый и средний бизнес и электронная коммерция VK» Юрий Новиков, создатель торговой марке MAMANONSTOP Евгения Лазарева, совладелец компании Tkanoff Group Елена Краснова и основательница бренда Hydrop Марина Росс.

Команда «Опоры России» проведет экспертизу по механизмам продажи в Сети с помощью фокус-групп и сбора мнений от профессиональных предпринимателей.

Предприниматели в рамках сообщества для бизнеса «ВКонтакте» могут предлагать свои идеи проектов и инициатив, которые приведут к развитию сектора в целом. Члены совета будут обрабатывать заявки и развивать меры поддержки.

Кроме того, VK запустила направление круглосуточной поддержки малого и среднего бизнеса по вопросам обновления платформы и инструментов в сообществе.

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