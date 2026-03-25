Без браги и водки: из популярных детских песен убрали упоминание алкоголя

Пользователи Сети заметили, что на российских музыкальных платформах размещены популярные детские песни, в которых изменен текст. Например, из треков убрали упоминания алкоголя.

Так, появилась новая версия песни «Чижик-пыжик». Раньше в ней звучали такие слова: «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил». Сейчас песня звучит иначе: «Чижик-пыжик, где ты был? Жарко было, воду пил».

Кроме того, претерпела изменения песня «Ладушки». Раньше в ней был следующий текст: «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! Что ели? Кашку. Что пили? Бражку».

В новой версии слова про «огненную» воду убрали. Теперь она звучит так: «Ладушки вы — ладушки, где были? У бабушки! А что ели? Кашку. А что пили? Молока чашку!».

Сведущие пользователи отметили, что подобные версии песен были написаны отдельно для детского мультика.

