Переехал дважды: дочь погибшего под колесами мусоровоза уфимца ищет справедливости

Ужасная трагедия произошла в Уфе. Неопытный водитель мусоровоза сбил и дважды переехал мужчину, при этом не оказал первую помощь. Теперь дочь погибшего в суде пытается доказать вину управляющей компании.

В Сети девушка рассказала, что трагедия произошла зимой. Водитель мусоровоза сбил ее отца и дважды проехал по нему. Вместо вызова скорой помощи мужчина начал фотографировать пожилого человека и слать кадры руководству. Пенсионер истекал кровью на снегу, пока водитель сидел в теплой кабине. Он даже не предложил пострадавшему укрыться.

«Это абсурдно, что с имеющимися доказательствами, видеодоказательствами, со всеми фактами, потерпевшей стороне, мне, человеку, которого лишили единственного папы, которого лишили слов последних, которые я хотела бы папе сказать, дел, которые мы планировали с ним делать, я вынуждена искать адвокатов, помощь и подтверждать вину убийцы», — с горечью в голосе рассказала пострадавшая.

По ее словам, разбирательство стоит на месте, хотя было много свидетелей инцидента, проезжали машины с регистраторами. Что касается публикаций СМИ, все они изначально содержали недостоверные данные, заявила дочь погибшего. Девушка вышла в Сеть, чтобы попробовать восстановить справедливость.

