Загадочные самолеты прибыли в польский город со стороны границы с Украиной

В польском городе на границе с Украиной заметили 3 неизвестных самолета

Три неизвестных борта заметили в польском Жешуве. Они прибыли со стороны границы с Украиной. Эта активность совпала с проведением удара ВС РФ, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Предварительно, самолеты могут принадлежать медицинской авиации. Она обычно вывозит раненых с приграничной полосы.

При этом системы опознавания бортов включились только рядом с аэропортом Жешува. Самолеты прибыли в польский город скрытно.

Борты заметили в тот момент, когда ВС РФ наносили скоординированный удар по целям на Украине. Российские войска поразили управления СБУ в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире.

Telegram-канал пишет, что характер скрытной эвакуации сразу трех бортов косвенно указывает на серьезные потери в руководящем составе противника или среди иностранных советников.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что тысяча дронов атаковали Украину почти сутки. Украинские СМИ пишут, что атаке подверглись здания СБУ в городах на западе страны.

