РИАМО - 14 мар. Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что в России могут заблокировать доступ к видеохостингу YouTube, это может произойти в скором времени, передает kp.ru.

Он уточнил, что участь Instagram может постигнуть и хостинг YouTube. Это произойдет, если видеоплатформа продолжит выступать орудием в информационной войне.

«Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», - считает Горелкин.

По его словам, чтобы избежать такого сценария развития, видеохостинг должен прекратить «участие в информационной войне на одной из сторон конфликта».

В РФ с 00:00 понедельника был ограничен доступ к соцсети Instagram. Это произошло из-за позиции руководства Meta к поощрению насилия в отношения русских.