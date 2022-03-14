РИАМО - 14 мар. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что исполнение антироссийских санкций в стране означает их косвенную поддержку. За это необходимо ввести уголовную ответственность, поправки в законодательство подготовят в ближайшее время, сообщает «Вечерняя Москва».

«Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации», — отметил Турчак.

Например, к ответственности могут быть привлечены компании, отказавшиеся от сотрудничества с банками, попавшими под санкции, чтобы избежать введения ограничений.

24 февраля Россия начала проводить военную спецоперацию на территории Украины. Ее основные цели – защита мирного населения и демилитаризация соседнего государства. В ответ на действия РФ западные страны ввели жесткие санкции против отечественной экономики.

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