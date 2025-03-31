Как разыграть коллег: 10 приколов к 1 апреля

1. «Мышка» не работает

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Одним из самых безобидных приколов в офисе считается заклеенный сенсор мыши. Правда, для этого придется прийти на работу раньше всех или задержаться подольше накануне — главное, чтобы это не вызвало подозрений. С утра коллеги спросонья не сразу сообразят, в чем дело. Правда, если никто не догадается о шутке, возмущенные сотрудники начнут звонить в техподдержку, так что стоит рассказать о розыгрыше до того, как IT-отдел вас возненавидит.

2. Не пролить ни капли

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Еще «офисная классика» ко Дню дурака. Приходит коллега на работу, а у него на столе три стакана с водой, причем дном вверх. Делается это просто — наливаем полный стакан воды, накрываем плотно листом бумаги, аккуратно переворачиваем и ставим на стол. После этого лист бумаги можно аккуратно убрать, вода не прольется, а коллеге предстоит задачу решить потруднее. Но смотрите, чтоб офисная техника была вне досягаемости воды.

3. Немыльное мыло

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Если в туалетах в офисе лежит кусковое мыло, то это «простор для творчества». Понадобится прозрачный лак для ногтей, им нужно аккуратно покрыть мыло, при этом оно должно быть сухим, после чего дать лаку высохнуть. После этого коллегам не удастся просто так вымыть руки — мыло не будет мылиться.

4. У кого есть «печеньки»?

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Некоторые компании предлагают сотрудникам соцпакет и «печеньки» — легкие закуски в офисе. В день смеха можно поддержать славную традицию и подготовить угощение для коллег. Для этого понадобятся круглые печенья — такие, которые можно сложить, чтоб выглядели, как двойное печенье с начинкой. Начинку можно приготовить самостоятельно из того, на что хватит фантазии. Середину можно сделать из майонеза, зубной пасты и даже горчицы. «Готовое» печенье выкладываем на тарелку — розыгрыш готов!

5. Угощаем кошачьим кормом

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Из приколов с едой традиционно «проходит» номер с подменой коробок. В коробку из-под собачьего корма засыпаются, например, шарики или кукурузные хлопья сухого завтрака и наоборот — можно взять кошачий корм и насыпать его в коробку из-под хлопьев. Далее можно шутить, как больше нравится: расхаживать по офису и есть «корм для животных» у всех на виду или же предложить коллегам угоститься хлопьями и проверить, понравится ли им вкус сухого корма для кошек.

6. Сорвать злость на телефоне

Для этого розыгрыша придется купить заранее панель для мобильного телефона. Затем подойти и попросить у коллеги телефон позвонить по срочному делу, объяснив, что свой разрядился или сломался. После того, как вам телефон дадут — отойдите подальше, дистанцию держать очень важно. Незаметно замените телефон на приготовленную заранее панель и делайте вид, что разговариваете. Сделайте вид, что ругаетесь с кем-то, и в какой-то момент швырните «телефон» на пол, можно еще топнуть по нему ногой, можно выкинуть в окно. Реакция хозяина телефона может быть непредсказуемой, так что лучше держаться на расстоянии, если он не сразу осознает, что это розыгрыш.

7. В каком ухе жужжит?

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На диктофон с внешним динамиком можно записать какой-то повторяющийся шум, например, падающей капли на карниз или нудное жужжание. При этом запись по времени должна быть достаточно длинной. После того, как запись готова, нужно включить звук и спрятать диктофон куда-нибудь в ящик стола или в шкаф кому-то из коллег. Когда коллега будет спрашивать, слышите ли вы звук, отвечать отрицательно. Будет здорово, если подыграют и другие сотрудники.

8. Шеф сошел с ума?

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Всем офисом можно разыграть и начальника, если он проводит весь день в офисе, главное — этот прикол безобидный, так что увольнения бояться не стоит. Можно договориться заранее с коллегами и принести в офис побольше одежды, желательно, чтоб она была. В течение дня нужно периодически переодеваться, можно еще менять прическу, заглядывать к шефу по разным вопросам. На вопросы вроде «Ты разве не в зеленом платье только что сейчас заходила?», нужно искренне удивляться и говорить, что с утра в брюках.

9. Антикризисные меры

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Можно разослать сотрудникам по корпоративной почте (или попросить секретаря начальника для пущей убедительности) приказ, что в связи со сложной экономической обстановкой в стране обеденное время сокращается до 20 минут, а каждая вторая суббота месяца объявляется рабочим днем с добровольным пожертвованием заработка в фонд помощи компании. Еще одна версия такого розыгрыша — приказ об отпусках, в котором говорится, что все сотрудники должны отгулять отпуск в ноябре-декабре, а в ближайшие несколько месяцев и летом никому заявления на отпуск подписывать не будут.

10. Компьютер живет своей жизнью

Еще один безобидный классический прикол, который до сих пор работает, это розыгрыш с переподключением USB-проводов от «мышек» и клавиатур двух соседних компьютеров. Сделать это можно в обеденный перерыв. Хозяева обычно не сразу догадываются, почему вдруг компьютер стал жить самостоятельной жизнью.