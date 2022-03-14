РИАМО - 14 мар. 113 подмосковных системообразующих предприятий могут получить льготную ставку на кредитование в размере 10%, сообщила зампредседателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Еще одна важная программа, которая пока не запустилась – это программа поддержки системообразующих предприятий. Всего в Российской Федерации в перечень системообразующих компаний включено 1392 компании, из них 113 находятся на территории Московской области», — сказала Екатерина Зиновьева в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она пояснила, что правительство РФ намерено предусмотреть льготное кредитование для крупнейших компаний системообразующего бизнеса. Для них могут ввести льготную ставку в 10% на заем до 5 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в области работают над дополнительными мерами поддержки для бизнеса, а еще над стабилизацией ситуации из-за ухода зарубежных компаний.