РИАМО - 14 мар. В Московской области работают над дополнительными мерами поддержки для предпринимателей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На федеральном и региональном уровне уже принят ряд решений. В частности, кредитные и налоговые каникулы. <…> А также (идет - ред.) поиск дополнительных мер поддержки для того, чтобы компании разного направления и количества занятых имели четкое понимание, как работать дальше», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что повышение ставки до 20% Центральным банком стало стало серьезным барьером для малого и среднего бизнеса.

Ранее Воробьев заявил, что основными задачами в сложный период введенных в отношении РФ санкций являются сохранение стабильности и защита интересов людей и бизнеса.