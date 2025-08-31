WSJ: Трамп уменьшил роль Совета нацбезопасности США в международной политике

сегодня в 15:17

Американский президент Дональд Трамп уменьшил роль совета национальной безопасности США в международной политике. Он рассчитывает только на ограниченное число высокопоставленных советников, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Wall Street Journal.

Иные американские президенты обращали внимание на сотрудников совета национальной безопасности для надзора за разработкой разных политических вариантов. Они координировали и проводили решения главы США в кооперации с иностранными правительствами.

В совете нацбезопасности работают около 150 человек. Во времена президентства Джо Байдена в нем состояли 400 человек.

Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолца. Его полномочия получил государственный секретарь Марко Рубио. Таким образом Трамп и полагается только на небольшое количество высокопоставленных чиновников.