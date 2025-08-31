Инженеры из Гонконга разработали робота-скакуна

Инженеры из Гонконга создали необычного робота, который может высоко прыгать, даже неся тяжелый груз. Робот-скакун способен поднять и перенести груз, вес которого почти в девять раз превышает его собственный, сообщает Baza .

Робот представляет собой квадрокоптер с пружиной внизу, которая работает как нога для прыжков. Перед прыжком двигатели коптера резко разгоняются вниз, помогая накопить больше энергии. Благодаря такой системе устройство массой всего 220 граммов может поднимать и переносить груз до двух килограммов.

Чтобы робот уверенно приземлялся и не падал, его бортовой компьютер использует нейросеть. Она в режиме реального времени рассчитывает правильный угол и положение для посадки.

На опубликованных кадрах видно, что разработчики уже протестировали робота-скакуна, который в том числе успешно перепрыгивал через препятствия и не терял равновесия.