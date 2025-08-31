В 103 года умерла «железная бабушка» и ветеран ВОВ Мария Колтакова

В 103 года умерла ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старшина медицинской службы, участница Курской битвы Мария Колтакова. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале .

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что Колтакова была почетным гражданином Белгорода и области. Она начала служить в 303-й Сибирской добровольческой дивизии в 10-м классе.

Затем прошла курсы медсестер и в 1942 году отправилась на фронт. Работала в санитарном батальоне, дошла от Воронежа до Праги. Служила, как санинструктор-связист. Помогла вынести с поля боя около 300 раненых солдат.

Колтакова помогала освобождать Харьков, Польшу, Львов и Чехословакию. За подвиги получила медаль «За отвагу». Во время победы находилась в Праге.

В России Колтакова была известна как «железная бабушка». Она поставила 17 рекордов РФ.

В 99 лет Колтакова научилась управлять танком, стреляла из пневматического пистолета, принимала участие в соревнованиях по джип-триалу, экстремальных гонках в Сочи. Также ветеран ездила на реактивном самолете.