РИАМО - 14 мар. В рамках первого пакета первоочередных мер по поддержке сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье было направлено более 1,3 млрд рублей, сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Так, для увеличения погектарной поддержки было выделено 368 млн рублей, благодаря чему выплата на гектар увеличится в 1,5 раза до 4 тыс. рублей.

«На 480 млн рублей область предоставит субсидированных кредитов. Мы будем полностью компенсировать ставку рефинансирования. 473 млн рублей дали нам федеральные коллеги также на полную компенсацию ставки рефинансирования в 20%», – сказал Сергей Воскресенский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В регионе на 19% будут увеличены поддержка и стимулирование производителей молока, а с 15,5 тыс. рублей до 18 тыс. рублей вырастет племподдержка молочного крупного рогатого скота на 1 голову.

«И мы будем поддерживать совместно с федералами производителей хлеба. 2 рубля 63 копейки мы будем давать на 1 кг произведенного хлеба при условии того, что коллеги зафиксируют цены», – подчеркнул Воскресенский.

Так, 1,6 млрд рублей будет дополнительно привлечено на поддержку аграриев из областного и федерального бюджетов.