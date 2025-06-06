Набиуллина: ЦБ не исключает повышения ключевой ставки в будущем

«Ставка в 21% была установлена в конце октября. Чтобы она полностью транслировалась в экономику и инфляцию, требуется не менее 3 кварталов», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что предыдущие решения Центробанка продолжат обеспечивать торможение инфляции. В условиях риска роста инфляции нужно с большой осторожностью снижать ключевую ставку. При этом возможно повышение ставки, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти.

Глава ЦБ добавила, что для дальнейшей дезинфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Все решения Банка России будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в 2026 году.

В пятницу на заседании совета директоров Центробанка РФ было принято решение понизить ключевую ставку до отметки в 20%. Это произошло впервые почти за 3 года. До этого момента ключевая ставка в России составляла 21% и оставалась неизменной с октября прошлого года.