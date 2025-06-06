У 10 нижегородцев выявили заболевание иксодовым клещевым боррелиозом

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказали, что с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что с начала года нижегородская лаборатория проверила 4217 клещей. Из всего количества проверенных особей 16,9% из них оказались больными.

Более того, 16 насекомых оказались инфицированы энцефалитом, 606 — боррелиями, 81 — анаплазмой и 11 — эрлихиями. В Нижегородской области от клещевого энцефалита привились уже 7807 человек, в том числе 968 детей.

Между тем, с наступлением теплого сезона и активности клещей медики фиксируют все новые и новые укусы насекомых среди населения. В Новосибирске встреча с клещами привела уже к двум смертям.