У 10 нижегородцев выявили заболевание иксодовым клещевым боррелиозом
В Нижегородской области 16,9% клещей являются переносчиками болезней
В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказали, что с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что с начала года нижегородская лаборатория проверила 4217 клещей. Из всего количества проверенных особей 16,9% из них оказались больными.
Более того, 16 насекомых оказались инфицированы энцефалитом, 606 — боррелиями, 81 — анаплазмой и 11 — эрлихиями. В Нижегородской области от клещевого энцефалита привились уже 7807 человек, в том числе 968 детей.
Между тем, с наступлением теплого сезона и активности клещей медики фиксируют все новые и новые укусы насекомых среди населения. В Новосибирске встреча с клещами привела уже к двум смертям.