Представители Мартирены просят у «Спартака» 2,5 евро за трансфер игрока

Агенты футболиста Гастона Мартирены, выступающего за аргентинский «Расинг», желают получить от московского «Спартака» комиссионные в размере примерно 2,5 млн евро за трансфер игрока, сообщает Metaratings.ru .

Кроме того, «Расингу» необходимо получить одобрение на продажу Мартирены от его предыдущей команды — уругвайского «Ливерпуля», владеющего 30% прав на футболиста.

«Спартак» продолжает рассматривать альтернативных кандидатов на позицию правого защитника.

Мартирена играет за «Расинг» с июля 2023 года. На счету защитника 9 голов и 13 результативных передач в 74 играх за аргентинский клуб.

По оценкам портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока составляет 5 млн евро. «Расинг» запрашивал у «Спартака» за этого футболиста сумму в диапазоне 11-12 млн евро.