Повышение экологического сбора разгонит инфляцию в России

Аналитик: новые издержки от экосбора будут переложены на плечи покупателей

Решение о повышении экологического сбора, которое предлагает Минприроды, серьезно скажется на динамике инфляции. Прямо сейчас это несвоевременно, заявил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Новый экологический сбор предлагается ввести по аналогии с утилизационным, который распространяется на автомобили (вырастет с текущих 667 400 рублей до 1 172 400 рублей к 2030 году за единицу продукции, или почти в два раза). Экосбор на одежду, оборудование, батареи, изделия из пластика и упаковку вырастет в 3-5 раз.

«Очевидно, что новые издержки будут переложены на плечи покупателя», — подчеркивает аналитик.

По его словам, решение о повышении экологического сбора серьезно скажется на динамике инфляции, и прямо сейчас это несвоевременно.

Во-первых, заградительные ставки по кредитам для бизнеса из-за жесткого монетарного курса поставили на паузу планы бизнеса на расширение.

Во-вторых, второй год подряд тарифы ЖКХ растут более чем на 10%, что имеет мультипликативный эффект в виде роста цен.

В-третьих, сохраняются сложности с оплатой и организацией поставок импорта и экспорта. Повышение цен снизит конкурентоспособность российской продукции, особенно в условиях крепкого рубля, говорит аналитик.

В-четвертых, новый сбор спровоцирует снижение объемов выпуска (условно говоря, вместо 30 тонн продукции будет изготовлено 20 тонн). А по гражданской продукции сейчас и без того наблюдается дисбаланс между предложением и растущим спросом, что, в свою очередь, немедленно подстегнет инфляцию.

В-пятых, повышение экосбора — не решение проблемы ответственности производителей, отмечает Расторгуев.

«Огромный объем продаж сконцентрирован в онлайне (маркетплейсы, интернет-магазины). Даже если конкретный производитель сосредоточит усилия на экологическую упаковку товара, далеко не факт, что на складе его не завернут в три слоя „пупырчатой“ пленки, чтобы не повредить при доставке», — считает эксперт.