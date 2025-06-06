Романтический побег супругов из России в Париж закончился депортацией

Супружескую пару из России не пустили в Париж и депортировали в Ереван

Романтический побег супругов из России в Париж обернулся задержанием и депортацией в Армению, сообщает Инфо24 .

Наталья и ее муж направлялись рейсом Ереван — Париж. В планах было провести двухдневный романтический отпуск, а затем отправиться в Милан. Однако на паспортном контроле российские граждане были задержаны сотрудниками таможни, они провели в отделении миграционной полиции 6 часов.

Официальной причиной послужил введенный Францией с 1 июня 2025 года запрет на въезд для россиян с паспортами старого образца. По словам женщины, у них имелись визы, подтверждение бронирования гостиницы и билеты в Милан на следующие дни. Сотрудники досмотрели их вещи, провели личный досмотр и оставили ожидать в отделе полиции.

Впоследствии прибыл конвой с включенными мигалками, и пару отвезли на ночь в отель, где их сторожил полицейский. Наутро супругов разделили, посадили в разные автомобили и отправили обратным рейсом в Ереван, передав их паспорта пилоту самолета.

Наталья сообщила, что, по информации из российских источников, туристы, получившие визы до 3 мая 2025 года, имеют право пересекать французскую границу, но убедить в этом таможенников им не удалось, в результате чего они были вынуждены вернуться.