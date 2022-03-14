РИАМО - 14 мар. Московская область полностью обеспечена семенами зерновых, зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для весенних полевых работ в 2022 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В Московской области имеется добрая традиция в четвертом квартале уходящего года давать деньги сельхозтоваропроизводителям, на которые они могут контрактовать семена по более дешевым ценам, нежели в сезон», – отметил Воскресенский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Производство минеральных удобрений в регионе идет с опережением графика. Так, 62% от нужного объема удобрений уже закуплено и законтрактовано.

По химическим средствам защиты регион полностью обеспечен для проведения весенних полевых работ. Если исходить из данных на весь сезон, то Подмосковье обеспечено на 19%.

«Мы общались с дилерами. Средства защиты растений на 100% находятся на складах. Рисков не видим», – отметил Воскресенский.

Кроме того, полностью заполнены топливом резервуары сельскохозяйственных предприятий региона.