РИАМО - 14 мар. Московская область полностью обеспечена семенами зерновых, зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для весенних полевых работ в 2022 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
«В Московской области имеется добрая традиция в четвертом квартале уходящего года давать деньги сельхозтоваропроизводителям, на которые они могут контрактовать семена по более дешевым ценам, нежели в сезон», – отметил Воскресенский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Производство минеральных удобрений в регионе идет с опережением графика. Так, 62% от нужного объема удобрений уже закуплено и законтрактовано.
По химическим средствам защиты регион полностью обеспечен для проведения весенних полевых работ. Если исходить из данных на весь сезон, то Подмосковье обеспечено на 19%.
«Мы общались с дилерами. Средства защиты растений на 100% находятся на складах. Рисков не видим», – отметил Воскресенский.
Кроме того, полностью заполнены топливом резервуары сельскохозяйственных предприятий региона.
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