Аэропорт в Германии прекращал работу из-за неизвестного дрона

Вечером в воскресенье работа аэропорта Бремена в Германии была полностью приостановлена почти на час из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от воздушной гавани, сообщает ТАСС .

По данным полиции, дрон появился около 19:30 по местному времени, что вынудило службу управления воздушным движением немедленно прекратить все взлеты и посадки.

В районе аэропорта были замечены два беспилотника. В результате инцидента рейс из Лондона в Бремен пришлось перенаправить в Гамбург, а вылет самолета из Бремена в Лондон был задержан. Работа аэропорта была восстановлена только в 20:22.

Это уже второй подобный случай в Германии за последние дни — 31 октября из-за появления дрона почти на два часа была парализована работа аэропорта Берлин-Бранденбург, где поиски нарушителя с помощью вертолета не увенчались успехом.