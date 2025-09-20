Хакеры «положили» информационную инфраструктуру трех аэропортов Европы
Аэропорты в разных городах Евросоюза оказались под крупной кибератакой. Пассажиры жалуются на большие очереди и проблемы с регистрацией, сообщает SHOT.
Хакеры начали атаковать системы европейских аэропортов вечером 19 сентября. От последствий воздушные гавани избавиться не смогли даже днем 20 сентября.
В немецком Берлине и бельгийском Брюсселе случился сбой в системе регистрации. Автоматически проходить процедуру стало нельзя. Поэтому аэропорты регистрировали пассажиров вручную.
Пассажирам порекомендовали прибывать в воздушную гавань раньше. В противном случае есть риск не успеть пройти необходимые процедуры.
В аэропорту Хитроу в британском Лондоне также заметили технические проблемы с регистрацией пассажиров.
