Хакеры «положили» информационную инфраструктуру трех аэропортов Европы

сегодня в 11:48

Аэропорты в разных городах Евросоюза оказались под крупной кибератакой. Пассажиры жалуются на большие очереди и проблемы с регистрацией, сообщает SHOT .

Хакеры начали атаковать системы европейских аэропортов вечером 19 сентября. От последствий воздушные гавани избавиться не смогли даже днем 20 сентября.

В немецком Берлине и бельгийском Брюсселе случился сбой в системе регистрации. Автоматически проходить процедуру стало нельзя. Поэтому аэропорты регистрировали пассажиров вручную.

Пассажирам порекомендовали прибывать в воздушную гавань раньше. В противном случае есть риск не успеть пройти необходимые процедуры.

В аэропорту Хитроу в британском Лондоне также заметили технические проблемы с регистрацией пассажиров.

