Удар по теплоэлектростанции привел к ограничениям электроснабжения на Украине
Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС на западе Украины
Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1»сообщил о уничтожении Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области Украины.
По его словам, объект, являющийся одним из крупнейших энергообъектов страны, был ликвидирован российскими войсками.
«Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — заявил военкор. Он также отметил, что российские вооруженные силы продолжают систематически наносить удары по ключевой инфраструктуре противника, включая предприятия ВПК, склады боеприпасов, военные базы и железнодорожные узлы.
Поддубный подчеркнул, что украинская система ПВО не справляется с растущей интенсивностью российских атак.