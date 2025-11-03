сегодня в 04:21

Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1» сообщил о уничтожении Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области Украины.

По его словам, объект, являющийся одним из крупнейших энергообъектов страны, был ликвидирован российскими войсками.

«Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — заявил военкор. Он также отметил, что российские вооруженные силы продолжают систематически наносить удары по ключевой инфраструктуре противника, включая предприятия ВПК, склады боеприпасов, военные базы и железнодорожные узлы.

Поддубный подчеркнул, что украинская система ПВО не справляется с растущей интенсивностью российских атак.