сегодня в 03:22

Патриотизм и семья — главные ценности россиян по результатам опроса

Согласно исследованию центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира, патриотизм (31,4%) и крепкая семья (26,7%) являются наиболее важными ценностями для жителей России, сообщает РИА Новости .

На третьем месте — приоритет духовного над материальным (19,5%), далее следуют историческая память (14,8%) и нравственные идеалы (11,9%).

Исследование также проанализировало восприятие российских ценностей через призму международных нейросетей. Китайская DeepSeek выделила семью, патриотизм и духовность, отмечая сходство с китайскими ценностями. Американский ChatGPT акцентировал религиозность и многопоколенческие связи, а французская Mistral.AI — духовность и семью, интерпретируя это как сознательный консервативный поворот.

Первый вице-президент фонда Елена Сутормина подчеркнула, что исследование, проведенное среди 3 521 респондента к Дню народного единства, подтвердило приверженность россиян фундаментальным ценностям.