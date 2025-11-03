Автослесари в России стали специалистами с высокой зарплатой

Согласно исследованию hh.ru , проведенному для РИА Новости , наибольшим спросом на российском рынке труда в третьем квартале 2025 года пользовались специалисты сферы общественного питания.

Работодатели разместили более 63,5 тысяч вакансий для поваров, пекарей и кондитеров с медианной зарплатой 72,6 тысячи рублей, выросшей на 8,5 тысячи рублей с начала года.

На втором месте по количеству предложений — администраторы (49 тысяч вакансий, зарплата 58+ тысяч рублей), на третьем — официанты, бармены и бариста (35,2 тысячи вакансий, доход 67,7+ тысячи рублей). При этом самой доходной профессией в рейтинге стали автослесари — при 21 тысяче вакансий медианное предложение превышает 121 тысячу рублей с ростом на 11,4 тысячи рублей с начала года.

Эксперты отмечают сбалансированность спроса, куда также вошли инженерные и офисные специальности: начальники смен, экономисты, инженеры по охране труда и специалисты по подбору персонала.