РИАМО - 14 мар. Ресторан быстрого питания McDonald's, который находится около станции метро «Добрынинская», продолжает работу, несмотря на заявление корпорации о закрытии всех 850 точек в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник утром посетители как обычно заказывали в McDonald's завтраки и кофе. В ресторане трудились курьеры служб доставки еды.

На прошлой неделе руководство McDonald's заявило, что приостанавливает с 14 марта работу своих ресторанов из-за операционных, технических и логистических сложностей, так как не может гарантировать бесперебойную работу точек общепита.

Специальная военная операция российских сил на Украине началась 24 февраля. Ее цель – демилитаризация соседнего государства. Страны ЕС и США отреагировали на решение РФ жесткими санкциями. Также зарубежные компании стали массово покидать отечественный рынок.

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