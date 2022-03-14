РИАМО - 14 мар. В Подмосковье наблюдается высокая самообеспеченность сельскохозяйственной продукцией. Наибольший показатель достигнут по производству картофеля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Воскресенский отметил, что менее низкая обеспеченность в Подмосковье наблюдается по производству яиц. Это обусловлено высокой плотностью застройки в регионе. Из-за этого невозможно размещать птицефабрики в связи с санитарно-защитными зонами.
Производством зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье в 2021 году занимались 127 предприятий, производством картофеля – 79, овощей открытого грунта – 58, семян – 21.
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