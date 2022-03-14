РИАМО - 14 мар. В Подмосковье наблюдается высокая самообеспеченность сельскохозяйственной продукцией. Наибольший показатель достигнут по производству картофеля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Если говорить о самообеспеченности региона, самая большая самообеспеченность наблюдается по картофелю – более 70%, по овощам – более 56%, по мясу, молоку и зерну – более 30%», – отметил Воскресенский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воскресенский отметил, что менее низкая обеспеченность в Подмосковье наблюдается по производству яиц. Это обусловлено высокой плотностью застройки в регионе. Из-за этого невозможно размещать птицефабрики в связи с санитарно-защитными зонами.

Производством зерновых и зернобобовых культур в Подмосковье в 2021 году занимались 127 предприятий, производством картофеля – 79, овощей открытого грунта – 58, семян – 21.