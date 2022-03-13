РИАМО - 13 мар. Столичные школьники и студенты колледжей уже 5 лет в рамках проекта «Музеи – детям» могут бесплатно посещать музеи и выставочные залы по карте москвича или карте «Москвенок». Этим правом они воспользовались более 1,6 млн раз, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Педагоги, сопровождающие группы детей, тоже проходят бесплатно и могут проводить занятия в рамках образовательного проекта «Учебный день в музее», - рассказал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в проекте участвуют более 100 городских, ведомственных и частных культурных площадок.

Чаще всего школьники выбирают для посещения Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, музей имени Пушкина, Биологический музей имени Тимирязева, музей Москвы и музей-панораму «Бородинская битва».

Москва лидирует среди городов мира по числу медалей на международных олимпиадах школьников>>