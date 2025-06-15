Ближневосточный кризис бьет по российскому турбизнесу

Закрытие воздушного пространства Ирана и Израиля привело к цепной реакции. Росавиация ввела запрет на полеты над Ираком и Иорданией, что вызвало массовые отмены рейсов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в ОАЭ, где, по данным генконсульства РФ, проблемы с вылетом испытывают около 10 тысяч россиян. Российские авиакомпании экстренно корректируют маршруты — «Победа» отменила рейсы до 23 июня, другие перевозчики вынуждены делать дополнительные остановки для дозаправки.

По оценкам Российского союза туриндустрии, в Израиле могут находиться до 500 организованных туристов из России, в Иране — около 100 человек. Часть россиян уже эвакуировали через сухопутную границу Ирана с Азербайджаном, среди них — съемочная группа сериала «Трудно быть богом» и музыканты оркестра Чайковского. Однако массовая эвакуация туристов этим маршрутом пока невозможна из-за отсутствия необходимых межгосударственных договоренностей.

Кризис вышел за рамки непосредственно конфликтных зон. ОАЭ, занимающие третье место по популярности среди летних направлений, столкнулись с волной отмен бронирований. Еще большую угрозу представляет потенциальное снижение спроса на Египет, где на летний сезон уже сформировано 14% всех бронирований. Эксперты отмечают, что перебои с авиасообщением через ОАЭ нарушают планы тысяч транзитных пассажиров, следующих в Индонезию, страны Латинской Америки и другие популярные направления.

Туроператоры несут значительные убытки, оплачивая вынужденное продление проживания застрявших туристов. По словам экспертов, стоимость отелей в регионе существенно выросла, что делает эти потери особенно чувствительными для бизнеса. Ситуация остается крайне нестабильной, и отрасль готовится к возможному долгосрочному спаду, сравнимому с кризисом пандемийного периода.



